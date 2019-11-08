Орск, Оренбургская область, , 09:02 — REGNUM В Оренбургской области мэр Орска Василий Козупица заявил в Instagram о том, что муниципалитет работает неэффективно, и глава города намерен выйти в горсовет с инициативой о повышении зарплаты чиновникам.

В том, что решение многих вопросов идет, по словам Козупицы, со скрипом и пробуксовкой, градоначальник видит, как минимум, две причины. Действующая последние несколько лет структура администрации уже потеряла свою актуальность и нуждается в обновлении. Работа в этом направлении уже ведется.

Вторая причина — текучка кадров из-за низкого размера зарплаты. Только в 2019 году уволились 78 человек.

«Нам крайне важно привлекать к работе грамотных специалистов, которые могли бы выполнять поставленные задачи эффективно. Именно поэтому я намерен выйти на городской Совет депутатов с инициативой о повышении зарплаты муниципальным служащим Орска», — отметил Василий Козупица.

Он подчеркнул, что повышение должно коснуться только рядовых сотрудников. Зарплата главы муниципалитета и руководителей районов города останется неизменной.