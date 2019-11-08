Майкоп, , 08:59 — REGNUM В Адыгее избрали нового секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Должность занял глава республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе руководителя региона.

Для голосования участникам конференции адыгейского отделения партии было предложено две кандидатуры — Мурата Кумпилова и члена регионального политсовета партии Романа Гусева. Подавляющим большинством голосов секретарем был избран глава республики.

«Для меня большая честь принять на себя руководство региональным отделением партии. Это дает возможность в постоянном режиме обеспечивать партийный контроль исполнения региональных и федеральных поручений», — сказал Кумпилов, выступая перед собравшимися.

Участники конференции также внесли изменения в состав регионального политсовета и его президиума. Были избраны и делегаты на XIX съезд партии «Единая Россия», который состоится 22−23 ноября в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президиум генсовета «Единой России» согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. В их числе и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.