Дамаск, , 08:45 — REGNUM Воздушно-космические силы России присоединились к ежедневному патрулированию северных провинций Сирии, сообщил летчик ВКС РФ Дмитрий Иванов.

«Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики», — сказал он.

По его словам, патрулирование проводится по нескольким маршрутам, полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50−60 метров. Основная задача патруля — обеспечение безопасности и сопровождение колонн военной полиции, добавил летчик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Россия и Турция провели второе совместное патрулирование в северо-восточной части Сирии, в котором приняли участие около 50 единиц бронетехники. Первое совместное патрулирование в Сирии состоялось 1 ноября. Колонна прошла 110 км и углубилась на сирийскую территорию на шесть километров.

Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов по вопросу урегулирования на севере Сирии, в зоне, прилегающей к турецкой границе.

Согласно меморандуму курдские отряды должны быть выведены из 30-км зоны вдоль турецкой границы.

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