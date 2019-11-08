Исламабад, , 08:47 — REGNUM Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.

По данным издания, послу Пакистана в Москве поручено подписать договор с РФ, в котором говорится о возвращении долга в течение 90 дней. Такое решение принято руководством страны, чтобы разрешить тридцатилетний спор с Москвой.

В 1980-х годах в СССР поступали пакистанские товары легкой промышленности, взаиморасчеты шли через Национальный банк Пакистана. После распада Советского Союза пакистанские экспортеры заявили, что часть товаров им не оплатили, этот спор привел к заморозке средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана.

Ограничения были наложены на $117 млн. Из них $93,5 млн будут переданы России, а остальное — пакистанским экспортным компаниям. Возврат долга позволит российским инвесторам вложить средства в пакистанскую экономику. Речь идет о примерно $8 млрд вложений, в том числе в энергетику и металлургию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре замглавы пакистанского сената Салим Мандвивалла допустил покупку Пакистаном российского сжиженного газа (СПГ).

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