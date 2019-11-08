Джуба, , 08:48 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир и его политический соперник Рик Мачар пришли к соглашению еще на 100 дней отложить формирование единого правительства. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, решение об отсрочке было принято в рамках встречи политиков, прошедшей в столице Уганды, Кампале, в четверг, 7 ноября.

В заявлении министра иностранных дел Уганды Сэма Кутесы атмосфера переговоров была названа «сердечной и дружеской». Встреча была организована лидерами Уганды и Судана, сообщают журналисты.

Напомним, что предыдущий крайний срок формирования правительства был определен как 12 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сообщил о своей обеспокоенности в связи с тем, что сторонам не удалось добиться существенного прогресса в осуществлении ключевых элементов мирного соглашения, подписанного ими в прошлом году с целью положить конец гражданскому конфликту между силами, лояльными двум лидерам. В Совбезе ООН призывали к «немедленному» созданию единого правительства в Южном Судане.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН призвал к «немедленному» формированию правительства в Южном Судане