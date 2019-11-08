Париж, , 08:42 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал изучить положение мигрантов, эвакуированных из лагерей беженцев на северо-востоке Парижа, сообщает Le Figaro.

«Каждый случай должен быть изучен лично», — заявил министр внутренних дел.

«Мы изучим ситуацию каждого. Есть мужчины и женщины, которые находятся в процессе обращения за убежищем. К концу года их будет более 100 000. Теперь у нас есть сильное желание приютить и лучше поддерживать тех, кто получил убежище», — добавил глава МВД Франции.

Кристоф Кастанер также рассказал о мерах, которые были приняты в Кале, где в конце 2016 года был демонтирован огромный временный лагерь беженцев под названием «джунгли».

"В течение тридцати лет мы видели, что мы не контролируем иммиграцию, и мы страдаем от этого. Доказательство? Плохие условия приема беженцев в нашей стране», — отметил Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два лагеря с беженцами были эвакуированы на северо-востоке Парижа. По последним данным, там проживали около 1600 человек.

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