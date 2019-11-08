Ставрополь, , 08:50 — REGNUM Бывший сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов получил новую должность. Распоряжением губернатора края Владимира Владимирова он назначен заместителем председателя правительства региона, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что Афанасов занял вакантную должность. Это значит, что состав и структура краевого правительства не изменялись.

Новый зампред будет курировать вопросы взаимодействия властей Ставрополья с правительством страны, администрацией президента, Государственным советом и другими федеральными органами власти. На него также возложены задачи по привлечению инвестиций в регион.

Напомним, Михаил Афанасов с августа 2012 года представлял Ставропольский край в Совете Федерации РФ, работал в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству. В конце сентября 2019 года его место занял бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

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