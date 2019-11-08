Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Проблемы отношений между Россией и странами Запада заключаются в том, что те, кто считают себя «победителями» в холодной войне не хотят смириться с укреплением позиций России в мире. Об этом 7 ноября рассказал на ежегодном заседании Американо-российского делового совета российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, в «тяжёлые для России 90-е» годы прошлого века страна проявила избыточное доверие к миру, рассчитывая на готовность и помощь других стран в построении единой безопасности на равных для всех правах.

«Россия постепенно начала восстанавливать позиции, укреплять свой суверенитет во внутренних и внешних делах. «Победители» в холодной войне тем не менее эти процессы не приветствовали», — заявил Антонов, отметив, что именно в этом и «заключается причина сегодняшнего сложного периода в отношениях с западными партнерами».

Также он подчеркнул, что у России нет «антиамериканизма» и она готова к конструктивным формам сотрудничества в той мере, на которую готовы в нем США. При этом Антонов отметил, что в последнее время двусторонний диалог несколько активизировался, указав на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео на полях 74-й сессии ГА ООН, обмен мнениями стран по КНДР и Афганистану, контакты военных в Сирии и некоторые другие обстоятельства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти заявила, что американская сторона хотела бы возобновить полномасштабное сотрудничество с Россией в сфере ядерной безопасности «в надлежащее время».