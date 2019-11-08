Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Заместитель министра образования Казахстана Фатима Жакыпова планирует покинуть свой пост. Об этом написал советник министра Ерболат Мухамеджан на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время в ведомстве согласуется вопрос об увольнении Жакыповой в связи с переходом на другую работу. Ранее, в августе 2019 года, директор департамента административной работы и государственных закупок Анар Каирбекова обвинила вице-министра в незаконном подписании дорога об оказании услуг.

Напомним, 17 сентября Фатима Жакыпова ответила на обвинения в незаконном присуждении ученой степени и звания. Она опубликовала справку национального центра государственной научно-технической экспертизы о проверки работы на плагиат.

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