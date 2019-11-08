Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма принят третьим комитетом Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании 7 ноября. Документ поддержали представители 121 государства.

Проект резолюции направлен против героизации нацизма, неонацизма и других современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В нем, в частности, выражено беспокойство героизацией бывших членов организации Waffen-SS.

Соавторами российского документа выступили 23 страны, включая Белоруссию, Сирию, Китай. Воздержались от голосования 55 стран, две страны, США и Украина, как и прежде, высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма. Тогда документ поддержали 129 государств, 54 воздержались, два голосовали «против».

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