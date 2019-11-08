Париж, , 08:11 — REGNUM По случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены президент Франции Эммануэль Макрон посетит Берлин в воскресенье вечером, 10 ноября, по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, где он также встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Le Figaro.

Стороны проведут переговоры, а затем проследуют на ужин с дюжиной актеров и свидетелей падения берлинской стены и событий 1989 года.

«Это момент размышлений о наследии 1989 года, его значении, и европейском проекте», — пояснили в Елисейском дворце.

Издание отмечает, что взгляды Франции и Германии разделяются по нескольким вопросам. В частности, Париж требует активной инвестиционной политики в Европе, не останавливаясь на дефиците бюджета в 3%. Это, по словам президента Эммануэля Макрона, «дебаты в другом столетии».

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон также сообщили о расхождениях в отношении будущего НАТО, которое для Франции находится в состоянии «смерти мозга». Анализ, который Ангела Меркель оспаривает как слишком «радикальный», но который приветствуется Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между США и союзниками по НАТО полностью отсутствует координация по стратегическим решениям, а европейские страны находятся «на краю пропасти» и должны начать думать о наращивании оборонных возможностей.

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