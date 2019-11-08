Берлин, , 08:06 — REGNUM В Германии депутаты бундестага призвали принять меры для защиты «Северного потока — 2» от американских ограничительных мер, говорится в обращении партии «Альтернатива для Германии» к правительству страны.

«Бундестаг призывает правительство ФРГ принять все необходимые встречные меры, чтобы защитить от санкций США европейские фирмы, участвующие в проекте «Северный поток — 2», — говорится в обращении.

Кроме того, депутаты призвали правительство защититься от политического давления Вашингтона, поскольку американские власти хотят «агрессивными методами» навязать свой добытый методом фрекинга «дорогой и сомнительный газ» странам Европы.

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«Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии», — отмечают депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря на территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Протяжённость каждой из двух его ниток составляет более 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. Проектный срок завершения строительства газопровода — конец 2019 года.

Ранее закон, который обходит ограничения газовой директивы Евросоюза, не смог быть принят Бундестагом. По итогам заседания за принятие законопроекта было отдано 133 голоса, вместо необходимых 355 голосов. Дата повторного рассмотрения закона не объявлялась.

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