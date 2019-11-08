Берлин, , 08:05 — REGNUM Депутаты бундестага обратились к правительству Германии с просьбой принять меры, которые позволят защитить проект «Северный поток — 2» от американских санкций. Об этом 8 ноября сообщило издание Teller Report со ссылкой на источники в партии «Альтернатива для Германии».

Кроме указанных мер, депутаты призывают власти Германии использовать финансовые ресурсы из Немецкого банка развития в случае введения санкций и для снижения затрат, связанных с реализацией проекта.

Американская «политика не соответствует принципам рыночной экономики и конкуренции, за которые ратуют сами Соединённые Штаты, а представляет собой неприемлемый акт агрессии», — подчеркнули авторы сообщения.

Напомним, ранее в Госдепе проект «Северный поток — 2» назвали угрозой приоритетам США.

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