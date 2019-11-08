Пекин, , 07:55 — REGNUM Китай надеется, что Иран не будет нарушать обязательства по ядерной сделке. Об этом 8 ноября заявил спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

Чиновник заявил, что китайские власти ожидают соблюдения условий сделки от всех задействованных в процессе сторон, и призывают воздержатся от шагов, которые могут обострить ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Иран приступил к четвертому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и запустил центрифуги на заводе по обогащению урана.

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