Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Прибыль с нефтяных месторождений в Сирии, находящихся под контролем военнослужащих Соединенных Штатов, идет курдским формированиям «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил представитель минобороны США Рэт Хоффман в беседе с журналистами.

По его словам, вся прибыль от добытой на этих месторождениях нефти идет не США, а курдским отрядам.

«Прибыль не идет США, она достается SDF», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября представитель Госдепартамента США заявил, что нефть на подконтрольных Соединенным Штатам месторождениях в Сирии добывают местные общины. Якобы вся нефть «добывается местными властями на благо местных общин».

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