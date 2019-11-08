Новосибирск, , 07:36 — REGNUM Главным архитектором Новосибирска может стать советник мэра города Александр Ложкин, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники информации.

Сейчас Ложкин возглавляет художественный совет муниципалитета. А пост главного архитектора с 2016 года занимает Виктор Тимонов.

Официального подтверждения этой информации пока нет, сам Александр Ложкин пока тоже не комментирует её.

Александр Ложкин с 2014 года был советником мэра Новосибирска, дважды избирался главой художественного совета города.