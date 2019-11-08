Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Между Китаем и США пока нет окончательных договорённостей об отмене каких-либо взаимных пошлин, заявил 8 ноября глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, соответствующее решение в США может принять только президент Дональд Трамп, и он до настоящего времени не сообщал, что достигнут результат, о котором говорят в Китае.

Наварро связал появившиеся в прессе сообщения о достижении договорённостей с тем, что в Китае предпринимают попытки «вести переговоры публично» с целью оказать влияние на американскую сторону.

Добавим, о готовности США снять ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая двумя днями ранее сообщала газета Financial Times. По сведениям её источников, в Вашингтоне готовы пойти на уступки, но ожидают от Пекина ответных мер, в частности, в сфере защиты интеллектуальной собственности, и увеличения закупок сельскохозяйственной продукции из США.

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