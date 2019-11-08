Барнаул, , 07:01 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в ходе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, отметил необходимость развития различных программ в сфере туризма и, в частности, упомянул проект «Золотое кольцо Алтая», передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства считает, что Россия и Казахстан могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды, по сохранению экосистемы трансграничных водоёмов Урала, Иртыша, других крупных рек.

«Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как проект «Золотое кольцо Алтая», в рамках которого создаются новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по историко-культурным и природным объектам», — сказал российский президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске. Накануне, 7 ноября, в нём приняли участие президенты России и Казахстана.

Большое Золотое кольцо Алтая — это маршрут длиной более двух тысяч километров, который проходит по самым красивым местам Алтая. Гости посещают девять городов и 47 районов Алтайского края.

Маршрут проходит по исторической оборонительной линии, созданной для защиты от набегов джунгарских племен. Туристы посещают казачьи поселения, расположенные не только на территории Алтайского края, но и на границе с Казахстаном и Кузбассом.

В Большое Золотое кольцо Алтая включены Горная Колывань и село Сростки — родина Василия Шукшина, Косихинский район, подаривший миру второго космонавта планеты Германа Титова и поэта Роберта Рождественского, село Ельцовка, в котором родилась известная актриса Екатерина Савинова.