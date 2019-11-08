Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Демократы в палате представителей Конгресса США вызвали на заседание главу аппарата Белого дома Мика Мелвани для дачи показаний в рамках расследования по импичменту американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

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Агентство отмечает, что, вероятнее всего, Мелвани на заседания не явится, так как Белый дом решительно отказался сотрудничать с демократами по расследованию. Однако демократы предполагают, что появление главы аппарата могло бы «пролить свет на злоупотребления властью президентом и его администрацией ради личной выгоды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее являться в Конгресс США для дачи показаний отказался бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Его представители заявили, что Болтон не появится на заседаниях палаты представителей, если его к этому не принудит суд.

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