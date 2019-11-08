Вашингтон, 8 ноября 2019, 06:49 — REGNUM Демократы в палате представителей Конгресса США вызвали на заседание главу аппарата Белого дома Мика Мелвани для дачи показаний в рамках расследования по импичменту американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.
Агентство отмечает, что, вероятнее всего, Мелвани на заседания не явится, так как Белый дом решительно отказался сотрудничать с демократами по расследованию. Однако демократы предполагают, что появление главы аппарата могло бы «пролить свет на злоупотребления властью президентом и его администрацией ради личной выгоды».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее являться в Конгресс США для дачи показаний отказался бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Его представители заявили, что Болтон не появится на заседаниях палаты представителей, если его к этому не принудит суд.
Читайте ранее в этом сюжете: Республиканцы запросили у Госдепа документы по работе Байдена с Украиной