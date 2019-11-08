Тегеран, , 08:52 — REGNUM Официальный представитель Правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что новое частичное приостановление Ираном своих обязательств по СВПД — логичная мера, призванная противостоять экономическим санкциям США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Япония будет играть конструктивную роль в эпоху нового кризиса отношений между США и Ираном, помогая снять напряженность между двумя государствами. Он также подчеркнул, что Токио является союзником Вашингтона, но при этом будет поддерживать хорошие отношения с Тегераном. Ёсихидэ Суга выразил озабоченность текущей ситуацией на Ближнем Востоке и отметил, что Япония будет помогать решать кризисы в регионе дипломатическими усилиями.

Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по «ядерной сделке». Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.