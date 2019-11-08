Тегеран, , 09:17 — REGNUM Советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в ходе интервью французскому телеканалу заявил, что Иран не доверяет европейским странам, потому что они, не выполняя свои обязательства по СВПД, «играют» с Исламской республикой. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона выделить Ирану кредит в 15 млрд. долларов, советник отметил, что ИРИ не доверяет властям Франции, потому что они обещали полностью выполнять «ядерную сделку», но не сдержали свое слово. По его мнению, французский кредит не компенсирует ущерб, причиненный Ирану несоблюдением СВПД другими странами.

Али Акбар Велаяти раскритиковал Евросоюз за то, что он продолжает поднимать тему иранской ПРО вместо того, чтобы обращать внимание на ситуацию вокруг СВПД. «Европа намеренно избегает тем, связанных с ее обязательствами по ядерной сделке», — констатировал чиновник.