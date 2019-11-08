Тегеран, , 08:49 — REGNUM Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези, выступая на заседании в провинции Фарс, заявил, что антииранские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом, не остановили прогресс в ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Санкции США не смогли остановить развитие Ирана: мы достигли успехов во многих сферах. Несмотря на это, нельзя утверждать, что у страны нет проблем», — отметил чиновник.

По мнению Махмуда Ваези, санкции привели к большей солидарности, дружбе и единству между народом и правительством. Он подчеркнул, что перед лицом экономических проблем иранцы должны сохранять национальную солидарность и поддерживать друг друга. «Только вместе мы сможем справиться с угрозами от наших врагов», — заявил руководитель администрации президента.