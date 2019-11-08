Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Власти Соединённых Штатов и Чили обсуждают возможность переноса саммита АТЭС и его проведения в США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по переносу площадки проведения саммита в Соединенные Штаты. Отмечается, что Чили и США планируют совместно провести саммит в январе, однако окончательного решения пока по этому вопросу не принято

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить проведение саммита АТЭС в Сантьяго, запланированного на 16−17 ноября, из-за масштабных протестов в стране. Отметим, что именно на полях саммита планировалось подписание торговой сделки между США и Китаем.

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