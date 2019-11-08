Нанкин, Китай, , 05:56 — REGNUM Бывший член Группы ведущих партийных членов Китайской ассоциации науки и технологий Чэнь Ган представал перед судом в связи с обвинениями во взяточничестве, сообщили в Промежуточном народном суде Нанкина в провинции Цзянсу, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

С 2003 по 2018 год Чэнь успешно занимал ряд должностей, включая должность главы отдела городского планирования и вице-мэра Пекина. Он, пользуяс своими позициями и влиянием, помог ряду компаний пролоббировать их интересы в обмен за материальное вознаграждение — читай взятку.

Чэнь обвиняется в получении денег и дорогих подарков на сумму более 128,9 млн юаней (почти $18,5 млн). Чэнь признал свою вину и выразил искреннее раскаяние в своем последнем слове. На заседании присутствовали законодатели и политические советники, представители прессы и общественности. Приговор будет оглашен позже.

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