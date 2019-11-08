Бразилиа, , 05:43 — REGNUM Адвокаты бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, отбывающего наказание за коррупционные преступления, намерены потребовать освобождения подзащитного из-под стражи. Об этом говорится в официальном заявлении юристов.

Адвокаты в своём требовании намерены опираться на недавнее решение Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии, которое позволяет экс-президенту находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по всем судебным инстанциям.

«После разговора с Лулой в пятницу мы направим судье прошение о немедленном освобождении на основании решения ФВС», — говорится в заявлении.

Также юристы намерены добиться от верховного суда аннулирования вынесенных ранее да Силве приговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на Кубе начался сбор подписей за освобождение из тюремного заключения бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы. По мнению кубинцев, Лула сделал для Бразилии больше, чем нынешние элиты, устроившие суд над ним.

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