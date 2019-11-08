Нью-Йорк, США, 8 ноября 2019, 07:29 — REGNUM В ходе голосования по снятию торгово-экономической блокады Кубы в Генеральной Ассамблее ООН Бразилия впервые высказалась против. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Всего против отмены антикубинской блокады проголосовали три государства: организатор эмбарго США, Израиль и Бразилия. Воздержались два государства: Украина и Колумбия.
За отмену блокады выступили 187 государств. Таким образом, резолюция была принята.
Впервые Куба представила резолюцию с призывом отменить блокаду в 1992 году.