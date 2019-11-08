Киев, , 04:33 — REGNUM Энергетический коллапс и «холодные» бунты охватят Украину, если транзит российского газа остановится. Об этом 8 ноября заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

По словам Журавко энергетический баланс Украины, даже на среднем уровне, удержать не удастся и начнутся веерные отключения электроэнергии.

Экс-депутат напомнил, что на Украине уже начались проблемы с отоплением. По мнению Журавко, рассчитывать на поставки газа из Европы зимой не приходиться, а весь газ, который поступает в страну, в том числе реверсивный, имеет российское происхождение.

Говоря о холодных бунтах и «майданах», бывший парламентарий сослался на заявления чиновников с Западной Украины, предрекающих гнев граждан.

Напомним, 6 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство не допустит, чтобы Россия поставляла газ на Украину по ценам ниже, чем у европейских поставщиков.

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