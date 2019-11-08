Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Одним из методов воздействия на лиц в Южном Судане, ответственных за затягивание сроков формирования правительства, может стать усиленное давление на них, заявил 7 ноября помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Наги на своей странице в Twitter.

По его словам, для осуществления своих намерений США могут рассмотреть «все возможные варианты».

«Соединённые Штаты рассматривают все возможные варианты оказания давления на тех людей, которые будут препятствовать миру и способствовать конфликтам», — написал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар договорились, что срок формирования правительства национального единства будет продлён ещё на 100 дней после того, как 12 ноября закончится ранее согласованный период для выполнения данного шага.

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