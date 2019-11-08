Кишинёв, , 03:57 — REGNUM Правительство Молдавии во главе с Майей Санду 8 ноября будет отправлено в отставку с вероятностью 90%. Об этом заявил в эфире кишиневского телеканала N4 президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, правительство не хочет сделать шаг назад и отказаться от инициативы по изменению процедуры назначения генпрокурора, которую Додон считает неприемлемой. В случае отставки правительства Додон видит два сценария: либо снова создание коалиции социалистов с ACUM и формирование нового правительства, либо досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу.

Согласно поправкам, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и потом представит их Высшему совету прокуроров. Ранее правительство отменило итоги конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры, потому что голосование одного из членов комиссии было необъективным.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

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