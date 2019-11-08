Кишинёв, , 03:08 — REGNUM Парламент Молдавии соберется 8 ноября на заседание, на котором может быть отправлено в отставку правительство Майи Санду. Как передает ИА REGNUM, перед заседанием президент Игорь Додон пригласил три фракции правящей коалиции — Партии социалистов, партии «Действие и солидарность» и Платформы «Достоинство о правда» — на консультации.

Додон намерен обсудить с ними решение правительства принять ответственность за ряд поправок к процедуре назначения генпрокурора. Президент добавил, что хочет сохранить коалицию и правительство, но не может допустить нарушения конституции, которую, по его мнению, нарушило правительство, принимая эти поправки.

По словам Додона, если договориться не удастся, правительство может быть отправлено в отставку, и ситуация дойдет до досрочных парламентских выборов. «Как президент я должен сделать все возможное, чтобы избежать этого», — подвел итог президент.

Правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу.

Согласно поправкам, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и потом представит их Высшему совету прокуроров. Ранее правительство отменило итоги конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры, потому что голосование одного из членов комиссии было необъективным.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

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