Уагадугу, , 02:46 — REGNUM Среди погибших в результате атаки джихадистов на автоколонну в Буркина-Фасо были 19 сотрудников австралийской добывающая компания Perenti Global, сообщает агентство Reuters.

В компании также заявили, что 20 сотрудников предприятия получили ранения. Отмечается, что ранее Perenti завершила свои работы на шахте Boungou и планировала отправить своих сотрудников домой. По данным агентства, канадская компания Geodrill Ltd. заявила о гибели двух работников предприятия в результате атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября джихадисты атаковали автоколонну, перевозившую работников канадского золотодобывающего предприятия Semafo. В результате атаки погибли 37 человек, еще более 60 получили различные ранения. Власти Буркина-Фасо не исключают, что число жертв может вырасти, так как еще десятки людей числятся пропавшими без вести