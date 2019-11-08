Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп внес на утверждение американского Сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики, 8 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Для того, чтобы утвердить Бруйетта сначала за него должен проголосовать профильный комитет, а затем кандидата согласовывает Сенат в полном составе.

Действующий министр энергетики Рик Перри намерен сложить полномочия по собственному желанию 1 декабря. Он отрицает, что его отставка связана со скандальным звонком Трампа президенту Украины.

Напомним, 6 октября Дональд Трамп заявил, что не хотел делать скандально известный звонок украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Американский лидер рассказал, что позвонил по просьбе Рика Перри, который настаивал затронуть при переговорах вопросы энергетической безопасности и строительство завода СПГ.

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