Уагадугу, , 02:13 — REGNUM Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести после нападения джихадистов на автоколонну канадской компании Semafo в Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

Они сообщили, что до сих пор не известно, сколько людей находились в автобусах колонны, также неизвестна их национальная принадлежность. Источники отмечают, что еще десятки людей числятся пропавшими без вести. По их версии, колонна перевозила около 250 работников предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября члены джихадистских группировок атаковали автоколонну, перевозившую работников канадского золотодобывающего предприятия Semafo. В результате атаки погибли 37 человек, еще более 60 получили различные ранения.

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