Киев, , 01:52 — REGNUM Премьер-министр Алексей Гончарук выразил сожаление в связи с возможным принятием в Германии нового закона, по которому российский газопровод «Северный поток-2» может быть защищен от условий обновленной газовой директивы.

«Поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС», — написал дипломат на своей странице в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что «залогом устойчивости и надежности энергоснабжения в Европе является игра по правилам, а не с правилами».

Напомним, 8 ноября правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки в закон, в соответствии с которыми оператор Nord Stream 2 AG получит возможность эксплуатировать «Северный поток-2». В частности, из документа исчезла дата 23 мая 2019 года, определяющая срок вступления в силу обновленной директивы.

Таким образом, в Германии планируют избежать необходимости разделения компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов и прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

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