Москва, 8 ноября 2019, 01:14 — REGNUM Авиация ВКС РФ провела воздушное патрулирование сирийской территории, сообщает пресс-служба Минобороны России на официальной странице в Facebook.
Сообщается, что военные самолеты ВКС РФ взлетели с аэродрома Квайрес и облетели населенные пункты Айн-Иса и Ракка, а также воздушное пространство над водохранилищем Асада. После этого российские самолеты вернулись на аэродром. Также патрулирование провела и военная полиция, которая продолжила обход по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Россия и Турция провели второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. В нем приняли участие около 50 единиц бронетехники.
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