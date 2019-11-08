Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Страница американского посольства в Китае в социальной сети Weibo подверглась цензуре. Об этом 7 ноября сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Выступление госсекретаря Майка Помпео на странице в Weibo было заблокировано. Ортагус заявила, что если бы китайские власти уважительно относились к своему народу, то они бы отменили цензуру в интернете и позволили гражданам формировать свое мнение.

Напомним, 7 ноября Майк Помпео выступил с речью, в которой он обрушился с критикой на китайские власти о несоблюдении прав человека в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин пригрозил США ответными мерами из-за требований к дипломатам КНР