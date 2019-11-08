Париж, , 00:54 — REGNUM У России есть возможность восстановить статус супердержавы по одному из сценариев, названных 7 ноября президентом Франции Эмманюэлем Макроном в интервью журналу The Economist.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое восстановление, по его мнению, может происходить с опорой на собственные силы, а главными условиями для него должны стать рост экономической мощи и численности населения.

По второму сценарию, названному Макроном, Россия может развиваться по евразийской модели, однако для этого ей придётся стать своеобразным «вассалом Китая». Третий сценарий предполагает сбалансированное сотрудничество с европейскими странами.

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