Анкара, , 09:03 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в эфире телеканала CNN International заявил: «Перед началом операции (США по ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади) мы передали информацию через военные инстанции. Наши сотрудники обеспечили координацию».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Наряду со всеми этими мероприятиями наши товарищи из командного состава предупредили военнослужащих на местности, что это не должно сказаться на проводимых нами операциях. Между нашими и американскими силами осуществлялась координация для предотвращения ошибочных боестолкновений».

Министр добавил: «Также велось тесное сотрудничество между нашими разведывательными структурами. Перед началом операции у нас не было информации, что аль-Багдади находится в Идлибе».