Анкара, , 09:00 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на вопрос Бекки Андерсон о том, связана или нет Сирийская национальная армия с террористическими организациями, в эфире телеканала CNN International ответил: «У них нет никаких связей ни с одной террористической группировкой. Они сугубо сирийцы, сражаются за собственную независимость, свои земли и дома».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в ответ на вопросы об отношениях Турции с Россией Хулуси Акар подчеркнул: «Турция — важный член НАТО, она выполняет все взятые на себя в рамках альянса обязательства, как в вопросе учений, так и операций в Афганистане, а также принятия необходимых мер касательно других проблем в регионе».

Министр добавил: «Однако, особенно в свете проблем на севере Сирии, мы сотрудничаем и координируем свои действия с некоторыми странами. Аналогичным образом мы действуем и в отношении России».