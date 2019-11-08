Анкара, , 09:18 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар ответил на вопросы Бекки Андерсон в эфире телеканала CNN International. Он заявил: «Террористическая организация Рабочая партия Курдистана и ее сирийское продолжение, Отряды народной обороны, все ещё не ушли из зоны безопасности, как им предписано. Как Россия, так и США, дали слово о том, что боевики будут выведены из этого района».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «То есть, террористы должны были быть выведены как из района проведения операции («Источник мира»), так и из районов, примыкающих к нему с востока и с запада. Однако до сих пор террористы Отрядов народной обороны допустили множество нарушений, и мы ведём борьбу с ними. В то же время, сотрудничая с Россией и США, мы требуем вывода боевиков из соответствующей зоны».

Министр добавил: «Турция уважает политическое единство и территориальную целостность Сирии и других своих соседей. Проводя операцию «Источник мира», мы не предпринимали никакой оккупации или интервенции. Там мы действовали исключительно в рамках борьбы с террористическими группировками».