Анкара, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Будапеште заявил: «На переговорах мы, в частности, рассматривали проблемы безопасности и миграции. Турция ведёт серьёзную борьбу с нелегальной миграцией. Только с января по октябрь этого года она воспрепятствовала проезду через свою территорию 350 тыс. нелегальных мигрантов».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Виктор Орбан отметил: «Без Турции остановить поток миграции в Европу невозможно. Турция — стратегический партнёр Венгрии. Наши страны также продолжают сотрудничество в оборонной промышленности».

Премьер-министр добавил: «Обе наших страны — члены НАТО. Поэтому мы союзники и в военном плане. Турция обладает второй по величине армией в альянсе. У нас есть совместные проекты и в Африке. Наш торговый оборот сейчас составляет 3 млрд долларов, и ведутся работы для его развития до показателя в 6 млрд».