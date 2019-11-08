Исламабад, , 08:57 — REGNUM 7 ноября министр планирования и развития Пакистана Махдум Хусро Бахтияр заявил, что Исламабад попросил у Китая выделить кредит на сумму 9 миллиардов долларов на модернизацию Главной железнодорожной линии (ML-1) от Пешавара (провинция Хайбер-Пахтунхва) до Карачи (провинция Синд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе встречи Китайско-пакистанского комитета по взаимодействию Исламабад запросил у Китая крупный кредит для завершения работ на важнейшей железной дороге страны. Кроме того, как ожидается, КНР выделит еще 70 миллиардов рупий (35 миллиардов рублей) на строительство трассы, соединяющей Исламабад с Кветтой (провинция Белуджистан). Все проекты являются частью Китайско-пакистанского экономического коридора.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».