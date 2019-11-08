Исламабад, , 08:59 — REGNUM 7 ноября официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Картарпурский коридор для паломников-сикхов из Индии «изменит историю региона».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мухаммад Фейсал подчеркнул, что строительство Коридора для безвизовых посещений святых мест в Пакистане — это большое историческое событие не только для Исламабада, но и для сикхов по всему миру. По словам дипломата, на открытие Картарпурского коридора в Пакистан прибудут сикхи из Великобритании, США, Сингапура, Канады, Малайзии, Кении, Уганды, Танзании, Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, будет открыт 9 ноября. Картарпур-Сахиб в пакистанской провинции Панджаб — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.