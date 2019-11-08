Рига, , 00:05 — REGNUM Представители медицинских работников и профсоюзов Латвии 7 ноября на переговорах в парламенте не получили гарантий того, что повышение их заработных плат будет учтено в объёме, обещанных ранее 20%, при принятии бюджета 2020 в последнем чтении, которое состоится 14 ноября — известил портал Dienas Business.

А значит с 8 по 13 ноября по всей Латвии пройдёт акция «Приспусти флаг, зажги свечу». Акция захватить все большие больницы и университетские клиники, а также частные врачебные практики.

В новой акции примут участие Латвийское общество врачей, Ассоциация молодых врачей Латвии, Латвийская ассоциация медицинских сестёр и Латвийский профсоюз работников медицины и социальной сферы.

Правительство находится в поиске недостающих для обещанного повышения 60 млн евро.

ИА REGNUM уже писало, что затраты Латвии на здравоохранение 3,9% от ВВП. В среднем по ЕС на эту отрасль тратиться 7%. В соседних странах Прибалтики — Литве и Эстонии больше 5% от ВВП.