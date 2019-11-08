Исламабад, , 08:50 — REGNUM 7 ноября участники сидячей забастовки в рамках «Марша свободы» в Исламабаде заявили, что правительство запрещает торговцам и главам мечетей помогать протестующим.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, оппозиционеры пожаловались на то, что местная администрация направила владельцам магазинов и руководителям мечетей предупреждения, требуя не укрывать участников «Марша свободы» во время дождя. Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился оказывать оппозиционерам полное содействие в обустройстве лагеря, однако на месте сидячей забастовки так и не появился ни один чиновник. Представители оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» уже назвали такое поведение «лицемерием».

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».