Анкара, , 09:12 — REGNUM Перед проведением совместной пресс-конференции президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште состоялась церемония подписания 10 соглашений между двумя странами.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Эрдоган и Орбан подписали совместную политическую декларацию о Высшем совете стратегического сотрудничества. Между МИД двух стран был подписан проект соглашения о межведомственном сотрудничестве в вопросах дипломатической подготовки, обмена информацией и документами. Минпром Турции и МИД Венгрии подписали проект соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Минобразования Турции и МИД Венгрии подписали проект соглашения о сотрудничестве в 2020—2022 годах в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum. Минтранспорта Турции и Минтехнологий Венгрии подписали межправительственное соглашение о международных пассажирных и грузовых автомобильных перевозках.

Турция и Венгрия заключили межправительственные соглашения о сотрудничестве в культурной сфере и сфере образования. Также был подписан проект соглашения о развитии сотрудничества между Министерством по делам семьи, занятости и социального развития Турции и Министерством человеческих ресурсов Венгрии. Страны согласовали проект соглашения об углублении сотрудничества в сферах почтовых перевозок и электронной торговли, а также протокол о сотрудничестве между национальными архивами.