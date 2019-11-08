Исламабад, , 08:53 — REGNUM 7 ноября лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман, возглавляющий «Марш свободы» и сидячую забастовку в Исламабаде, заявил, что отставка премьер-министра Имрана Хана — это предварительное условие для переговоров с правительством.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фазлур Рехман назвал попытки переговорной команды правительства добиться взаимопонимания с оппозицией «бесполезными». По мнению политика, «нелегитимное» правительство должно уйти, с ним нет никакой необходимости вести переговоры. Правительственная переговорная команда во главе с министром обороны Первезом Хаттаком, однако, выдвинула ряд альтернативных предложений, которые пока рассматриваются оппозицией.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».