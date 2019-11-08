Рига, , 00:03 — REGNUM 7 ноября Сейм Латвии большинством голосов, 70 из 100, поддержал концепцию региональной реформы и одновременно, уже 63 голосами, решил создать специальную комиссию по региональной реформе в рамках, которой обсуждать все спорные моменты — пишет портал LSM .

Предусмотрено, что в эту Комиссию войдут по одному депутату от всех фракций Сейма. Региональная реформа является очень чувствительной для страны. В ходе неё количество муниципальных образований предполагается сократить со 119 сегодня, до 39. Первоначальные планы были ещё радикальнее — до 35. Необходимость реформы никем не отрицается потому что, базируется на двух фундаментальных причинах: драматическое сокращение населения в течение 20 лет, о чём неоднократно писало ИА REGNUM, до 20 000 в год, и второе — неподъёмный для бюджета рост издержек на содержание такого большого управленческого аппарата.