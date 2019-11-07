Екатеринбург, , 23:49 — REGNUM Отколовшиеся от свердловского комсомола КПРФ активисты организовали самостоятельный митинг в честь годовщины Октябрьской революции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рядом с памятником Ленину на площади 1905 года собрались представители движения «Выбор», организованного после ухода ряда комсомольцев из официального свердловского ЛКСМ. Компанию им составили представители партии «Коммунисты России» и «Российского социалистического движения».

«Держитесь. Солидарность — наша сила» — указали активисты на одном из плакатов.

Всего собралось около 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо данной акции в Екатеринбурге прошло ещё три мероприятия, посвящённые Великому Октябрю. Движение «Суть времени» вернуло Краснознамённую группу в центр города, КПРФ прошлась шествием по Плотине городского пруда, а «старокоммунисты» из РКРП-КПСС и «РОТ Фронта» собрали немногочисленный митинг на площади 1905 года.

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