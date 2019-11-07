Екатеринбург, , 23:36 — REGNUM Свердловские и екатеринбургские члены КПРФ прошлись торжественным шествием в честь годовщины Великого Октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шествие КПРФ в Екатеринбурге. На заднем плане — портреты Геннадия Зюганова и Павла Грудинина Андрей Алексеев © ИА REGNUM

Участники мероприятия несли с собой портреты главы КПРФ Геннадия Зюганова, кандидата в президенты от партии в 2018 году Павла Грудинина, а также Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

После шествия прошёл митинг на площади 1905 года у памятника Ленину. На мероприятии, помимо традиционных поздравлений с годовщиной Революции, поднималась тема давления на Грудинина.

В акции участвовали как избранные от партии депутаты, так и молодые лица из местного комсомола, который пережил раскол в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провели две акции в честь Великого Октября. Активисты «Сути времени» вернули в центр города Краснознамённую группу, а члены РКРП-КПСС вместе с «РОТ Фронтом» провели немногочисленный митинг у памятника Ленину.

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